تسجيل النسيج اليدوى بالصعيد على قوائم التراث العالمى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الثقافة، فى بيان صحفى، أن هذا الملف هو الخامس الذى تم تسجيله بعد السيرة الهلالية والتحطيب والأراجوز والممارسات المرتبطة بالنخلة، وذلك ضمن اجتماعات اللجنة الحكومية الدولية التى انعقدت بتقنية الاتصال المرئى صباح اليوم الأربعاء، بحضور جميع الدول الأعضاء ومنهم 24 دولة لهم حق التصويت، حيث قاد دعم إدراج الملف المصرى، الدول العربية الأعضاء وهم المملكة العربية السعودية والكويت والمملكة المغربية.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن تسجيل النسيج اليدوى بالصعيد على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافى غير المادى بمنظمة اليونسكو، يعد إنجازا جديدا لمصر فى مجال صون الهوية المصرية مما يساعد على الحوار بين الثقافات، ورفع الوعى بالتراث الثقافى غير المادى وزيادة محصلة المعارف والمهارات الغنية التى تتوارثها الأجيال.

وأكدت، الوزيرة، القيمة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التى يضمها ملف النسيج اليدوى باعتباره جزء من التراث الجامع المساهم فى الحفاظ على الطابع المميز للشخصية المصرية ومحفزاً للاستمرارية فى استلهام جذور الموروث الحضارى للمجتمع.

وأشارت إلى جهود وزارة الخارجية فى مساندة ودعم إدارة هذا الملف المهم، موجهة الشكر للجمعية المصرية للمأثورات الشعبية برئاسة الدكتور أحمد مرسى على إعداد الملف للتسجيل على قوائم اتفاقية صون التراث الثقافى غير المادى العالمى (2003) وممثلين مصر فى الاجتماع الدكتورة نهلة إمام خبير التراث الثقافى غير المادى والمستشار وائل عبد الوهاب ممثل وفد مصر باليونسكو، ولأهالى الصعيد الذين أبدعوا فى الحفاظ على مفردات إرثهم الثقافى متمثلا فى هذه العنصر المهم.