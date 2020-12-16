سفير الفاتيكان يزور جمعية الصعيد للتربية والتنمية بأسيوط

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الأنبا كيرلس وليم مطران الكاثوليك بأسيوط والأب توملس وليم وكيل المطرانية. وقال كميل عبده باسيلى مدير إدارة منطقة أسيوط بجمعية الصعيد: شرفت جمعية الصعيد بمنطقة أسيوط اليوم الأربعاء، بزيارة القاصد الرسولى الأنبا نيقولاوس هنرى سفير دولة الفاتيكان بمصر، ومع الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، ومصطفى بدران عضو مجلس الشعب. وكان فى استقبال القاصد الرسولى، باقة متميزة من العاملين بمكتب أسيوط وفى مقدمتهم كميل عبده مدير منطقة أسيوط، بالإضافة إلى ممثلى الرهبانيات العاملة بجمعية الصعيد، حيث تم عرض أعمال الجمعية فى مجالاتها المتعددة، وعطائها المستمر نحو ما يقرب من 80 عاما، وتم عرض فقرة موسيقية رائعة من التلميذة يوستينا صلاح.

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