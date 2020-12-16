أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، عن قائمة الفريق الأبيض التي ستدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا الخميس، فى المباراة التى ستقام فى الجولة الثانية بالدورى. وضمت القائمة كلا من محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد في حراسة المرمى. محمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبدالسلام وأحمد فتوح وحازم إمام في خط الدفاع فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أشرف "روقا" وإسلام جابر وإمام عاشور ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي وحميد أحداد في خط الوسط. مصطفى محمد وعمر السعيد في خط الهجوم. ويستضيف استاد 30 يونيو بالدفاع الجوي في السابعة والنصف مساء غد الخميس مباراة الزمالك و بيراميدز في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وشهدت القائمة عودة أوباما بعد تعافيه من كورونا وكذلك تواجد المغربى محمد أوناجم واستبعاد حمزة المثلوثى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوباما وأوناجم ضمن قائمة الزمالك أمام بيراميدز فى الدورى.. واستبعاد المثلوثى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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