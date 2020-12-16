متحدث الوزراء: ندرس تحصيل مبلغ غرامة عدم ارتداء الكمامة فوريا

رد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم الحكومة، على سؤال هل وارد أن تتعاقد الحكومة مع منظمات للحصول على لقاح لكورونا بخلاف اللقاح الصينى، وقال إن هذا القرار وارد، وأى لقاح سيحصل على تصريح من منظمة الصحة العالمية سنحصل منها على 20 مليون جرعة، وكشف أنه تم التعاقد مع جافى للحصول على 20 مليون جرعة، وهناك تفاوض مع أكثر من شركة.

وأضاف نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن من شهر أبريل المقبل سيكون هناك خطة لتوريد اللقاح، لافتا إلى أن هناك تشديد على عدم إقامة سرادق عزاء، وعدم إقامة أفراح فى القاعات المغلقة.

وكشف أن الحكومة تدرس تحصيل مبلغ غرامة عدم ارتداء الكمامة فوريًا بدلا من تحرير مخالفة وبعد 8 أشهر يتم تحصيلها الغرامة الفورية لن تكون مثل الغرامة العادية المقررة بـ 4000 جنيه.

ولفت إلى أن نسبة الإصابات فى القاهرة والجيزة والإسكندرية بها أعداد كبيرة من المصابين بكورونا ولذلك على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة وغسل اليد والالتزم بالتباعد، مضيفا أن المساجد تعمل كما هى ولا توجد أى قرارات بخصوص صلاة الجمعة أو أى صلاة من الصلوات الخمس.

وأضاف، أن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات اليوم بخصوص مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، موضحا أن قرارات اليوم لا يوجد بها حظر كلى أو جزئى، ولكن بها بعض الإجراءات الاحترازية، ووضع ضوابط لمواجهة كورونا.

ولفت إلى أن المواطن عندما يتم ضبطه فى الأماكن التى يلزم فيها ارتداء الكمامة سيتم تطبيق القانون عليه، وأكد أن الغرامات مفعلة ولكن تأخذ بعض الوقت، مضيفا أنه خلال أسبوع من الآن سيتم وضع قرار نهائى بتحصيل الغرامة فورية، أم عن طريق النيابة كما يتم، مؤكدا أن الشخص الذى يتم ضبطه بدون ارتداء الكمامة يتم تحرير محضر ضده وسيتم دفع المبلغ بعد 7 أو 8 أشهر من تحرير المحضر.