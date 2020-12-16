البابا تواضروس: على الإنسان إدراك أن الله يدير العالم كله

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وقال قداسة البابا تواضروس الثاني إن أديسون المخترع الشهير لم يكن ناجحا في المدرسة وأن لولا ثقة أمه في قدراته ما كان قد نجح وكان قد استسلم لرأى المدرسة في مستواه، لافتا إلى أن الدكتور طه حسين كان يتمتع بثقة في النفس رغم أنه كان كفيف البصر وأصبح فيلسوفا وكاتبا ووزيرا للمعارف، وأنه كان مؤمنا بقدراته وهو ما ساعده على النجاح في كافة مناحي الحياة.
وأضاف البابا تواضروس الثاني أنه لا ينبغي للإنسان الهروب أمام المسئوليات بل على الشخص أن يجتهد ويشعر أن الله يستخدم الشخص في الطريق السليم، مشيرا إلى أن قداسة البابا شنوده الثالث كان يقول إنه عندما توجد النية فإن الله يعطي الإمكانية، وأن موسى النبي كان يخشي الوقوف أمام فرعون لولا القوة التى منحها له الله، وأن إرميا منحه الله القوة لكى يقف ويتكلم أمام الجميع وقال له " لا تقل إني ولد".
وتابع قائلا، إنه إذا كان على الإنسان أن يثق في نفسه فكم بالأولى أن يثق بالله وفي مشيئته وتدبيره في كل وقت، وعلى الإنسان أن يدرك أن الله هو الذى يدير العالم كله بكل تفاصيله، وهو المسئول عن الكون كله وكل الخليقة، الإنسان والنباتات والحيوانات حتى الكائنات الصغيرة وحيدة الخلية، موضحا أن بعض الناس لديهم حساسية شديدة تجاه اى أمر.
وأشار البابا تواضروس إلى أن الله هو الذى يحفظ البشر، وأن السيد المسيح هو رجاء المجد، وأن الإنسان صغير النفس لن يصلح ليكون طاقة عاملة ومن الممكن أن يضيع على نفسه العديد من الفرص التي تتيح له التقدم على كافة المستويات، وأن الكتاب المقدس يؤكد للإنسان أنه لا يخف لأن الله موجود في كل مكان وفي كل وقت ويحفظ الجميع، وأنه على الإنسان أن يضع ذهنه في الأبدية لأن العديد من الناس يضعون كل أحلامهم في التراب ولا يفكرون في النهاية.
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