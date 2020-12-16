نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن المقبولين في معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة يعد أمر هام يبحث عنه العديد من المواطنين المصرين المتقدمين لهذا المعاش في الفترة الأخيرة وذلك لمعرفة نتيجة القبول في التقديم للمعاش وذلك من بعد ما قامت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر بفتح باب التقديم علي تكافل إلكترونياً عن طريق موقعها علي الأنترنت.

معاش تكافل وكرامة

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية هذا المعاش للأسر المصرية الفقيرة التي ليس لها عائل مادي أضافي أو كبار السن الغير مسجلون في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك من أجل توفير لهم نوع من الدخل الإضافي الشهري الذي يساعدهم علي تحسين مستوي المعيشة، ويحصل المستفيد من معاش التضامن الاجتماعي علي بطاقة ركوب المواصلات العامة وخصم علي بعض خطوط السكك الحديد، والكشف والعلاج في مستشفيات وزارة الصحة مجاناً.

شروط برنامج تكافل

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بوضع مجموعة شروط بهدف تنظيم الحصول علي المعاش وتقديمه فقط لمن يستحقه أو تنطبق علية شروط المعاش، وتتلخص الشروط في السطور التالية :

أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 سنة.

يجب أن يكون مصري الجنسية ومقيم في مصر في فترة التقديم والحصول علي المعاش.

لا يكون مسجل في التأمينات الاجتماعية.

يشترط أن لا يكون عامل براتب ثابت في القطاع العام أو الخاص.

أذا كان عامل في القطاع الخاص يجب أن لا يزيد راتبة عن 400 جنية.

الأبناء من الذكور يكونون في عمر اقل من 18 سنة.

الأبناء في سن التعليم أقل من التعليم الجامعي.

إلا يكون يمتلك سجل تجاري أو بطاقة ضريبية أو استيرادية.

توفير كافة الأوراق اللازمة للتقديم.

صلاحية بطاقة الرقم القومي.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن تكافل إلكترونياً عبر موقعها الرسمي علي الأنترنت ويستطيع المتقدم الاستعلام عن المعاش عبر اتباع قائمة الخطوات الأتية: