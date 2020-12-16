الرئاسة: لقاء السيسي وبن زايد في القاهرة للتشاور ومواجهة المخاطر

كشف المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي عن تفاصيل لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في القاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر أن اللقاء شهد استمرار التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وكذلك موضوعات التعاون الثنائي وذلك في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والإمارات.

وأوضح أن السنوات الأخيرة أثبتت فاعلية تلك العلاقات في مواجهة المخاطر التي استهدفت أمن المنطقة ومصالح شعوبها ومقدرات دولها.

وأكد بن زايد أن زيارته الحالية لمصر تأتي استمرارا للتشاور والتنسيق الدوري والمكثف بين مصر والإمارات حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك على أعلى مستوى.

كما أكد ولي العهد الإماراتي أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين مصر والإمارات للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات، والوقوف أمام التدخلات في الشئون الداخلية للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن المنطقة وشعوبها.

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وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى عدد من أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، كسوريا واليمن وليبيا والقضية الفلسطينية، وكذلك سد النهضة وأمن البحر الأحمر، حيث عكست المناقشات تفاهما متبادلا على مواصلة بذل الجهود المشتركة للتصدي للمخاطر التي تهدد أمن واستقرار مجتمعات المنطقة من قبل تدخلات خارجية تهدف لخدمة أجندات لأطراف لا تريد الخير لدول وشعوب المنطقة.

وشدد الرئيس المصري في هذا الإطار على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري، ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.

كما ناقش الجانبان التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، حيث رحب الرئيس المصري بانضمام دولة الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب، بجانب الدول الأعضاء المؤسسين.