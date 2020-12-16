إضاءة مجمع التحرير بعلم الإمارات وزيارة بن زايد إلى القاهرة

أُضيء مجمع التحرير بألوان علم دولة الإمارات العربية الشقيقة، تزامنا مع زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصر.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، في القصر الرئاسي.

وناقش الجانبان العديد من القضايا ذات الاهتمام المشتركة كالأوضاع في سوريا وليبيا واليمن والقضية الفلسطينة، فضلا عن تعميق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.