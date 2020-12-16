النائب عمرو هندي: العلاقات المصرية الإماراتية نموذجًا يحتذى به في المنطقة العربية

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن العلاقات المصرية الإماراتية شهدت دفعة قوية عقب ثورة 30 يونيو، واستندت على أسس الشراكة الإستراتيجية بينهما لتحقيق مصالح الشعبين ومواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة.

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جاء ذلك تعليقًا على قمة الاتحادية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة و تأكيد الجانبين على استمرار التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك وكذلك موضوعات التعاون الثنائى وذلك فى إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والإمارات.

وأكد هندي على أن العلاقات على صعيد السياسة الخارجية شهدت السنوات الأخيرة تنسيقًا وثيقًا بين البلدين حيال القضايا الرئيسية مثل القضايا الفلسطينية والعراقية واللبنانية والليبية واليمنية والسورية، فهناك تقارب كبير في الرؤى والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية، وخاصة تكثيف العمل العربي المشترك والجهود الدولية للتوصل لحلول سياسية لكافة الأزمات الإقليمية خاصة جهود مكافحة الإرهاب، والعمل على وقف تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي لها، فضلا عن وقف إمدادها بالسلاح والمقاتلين.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن العلاقات المصرية الإماراتية تتميز بأنها نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية حيث أن البلدين يرتبطان بعلاقات وثيقة مبنية على التكاتف والدعم المشترك، حيث يرجع تاريخ العلاقات السياسية بين القاهرة وأبو ظبي إلى ماقبل عام 1971.