اعتماد 13 خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس وحملة الماجستير والدكتوراه

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم، أنه فى إطار اهتمام الوزارة بنشر صحيح الدين، تصحيح المفاهيم الخاطئة، مواجهة الأفكار الهدامة، وتدعيم صفوف الأئمة والخطباء بنخبة متميزة من أساتذة الجامعات وحملة الماجستير والدكتوراه تم الاعتماد للخطباء الجدد للقيام بدورهم الدعوى الوسطى المستنير.

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