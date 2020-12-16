صور.. أندريه زكى يشارك فى تنصيب قس جديد للكنيسة الإنجيلية بالفيوم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور اللواء أشرف عزيز، عضو مجلس النواب المصرى، والقس نادى لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والقس نجاح كريم، رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، والدكتور القس عاطف مهنى، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية، والقس أكرم ناجى، عضو المجلس الإنجيلى العام، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ، والشيخ محمود على حسنين مدير التعليم الإعدادى والثانوى لمنطقة الفيوم الأزهرية، والشيخ خالد عبد التواب، موجه عام منطقة الفيوم الأزهرية، ومن مطرانية الأقباط الأرثوذكس القمص أنجيلوس والقمص شاروبيم، ومن مطرانية الأقباط الكاثوليك الأب بطرس والأب أرسانيوس، ومن مدرسة الراهبات كل من سير ريموند وسير كرستين.





كما شارك فى برنامج الاحتفال الشيخ ناصر صادق نائب رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، والقس محروس عايد راعى الكنيسة الإنجيلية بجزيرة شارونه، والقس وائل رمسيس سكرتير مجمع إقليم الوسطى، والقس خليل إبراهيم أمين صندوق المجمع.

وقدم رئيس الإنجيلية، خطاب الحفل تحت عنوان "إرادة التغيير"، قائلا: "إذا غابت إرادة التغيير عن الفرد لن يكون هناك تغيير للجماعة، الله قادر أن يحرك هذه الإرادة فينا، وعندما نتحدث عن الإصلاح والتغيير، لا بد أن نلتزم بالحق وذلك لأن الحق يساعدنا فى عمل الرحمة، وهذا يتمم الشريعة".

وتابع: "نصلى أن يمنحنا الله القدرة على مقاومة كورونا وقدرة حقيقية على الإصلاح والتغيير".

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية، التهنئة للقس سمير يونان وأسرته وشعب الكنيسة، بمناسبة تنصيبه راعيًا جديدًا للكنيسة الإنجيلية بالفيوم.