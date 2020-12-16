وزير التعليم يعلن الإحصائيات الختامية لامتحان أولى ثانوى التدريبى

جدة - نرمين السيد - وأوضح شوقى خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، أن نسبة الحضور فى اليوم الثانى للامتحان التدريبى بلغت 97%، وجاءت كالتالى: الجغرافيا = 629.933 طالبا اللغة الإنجليزية = 631.376 طالبا اللغة الفرنسية = 1.903 طلاب. اللغة الألمانية = 18 طالبا وأشار شوقى إلى أن مجموع الامتحانات التى تم تسليمها بنجاح، بلغت 1.263.230 امتحان إلكترونى رغم تعليق الدراسة فى بعض المحافظات لسوء الأحوال الجوية، موضحا أن إجمالى عدد الطلاب 653 ألف طالب.

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