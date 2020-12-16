الجامعات تستعد لماراثون الانتخابات الطلابية

جدة - نرمين السيد - وأعلنت عدد من الجامعات، اليوم الأربعاء 16 ديسمبر، الكشوف النهائية بأسماء المرشحين للانتخابات وذلك بعد الانتهاء من فحص الطعون المقدمة على أسماء الطلاب المرشحين على مستوى الكليات.

وشهدت الجامعات الخميس الماضى، فتح باب الترشح وسحب الاستمارات للطلاب للتقديم بانتخابات الاتحادات الطلابية بالكليات، وسط تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، خلال سحب الطلاب لاستمارات الترشح، من خلال التشديد من قبل مكاتب إدارة رعاية الشباب على الالتزام بارتدات الكمامة الطبية، ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعى وتنظيم دخول الطلاب.

جامعة القاهرة تعلن الكشوف النهائية

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، الكشوف النهائية فى انتخابات الاتحادات الطلابية، حيث بلغ عدد الطلاب 949 طالب وطالبة، بعد أن تم قبول الطعون والتنازلات واستبعاد غير المستوفين للشروط بإجمالى 140 طالب وطالبة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة وضعت خطة لتسهيل عملية التصويت على الطلاب، حيث تم تخصيص صناديق زجاجية لكل فرقة بكل كلية مع وضع صناديق محددة لطلبة انتساب وأخرى لطلبة انتظام، لافتًا إلى أن عملية التصويت ستتم فى إطار من الشفافية والنزاهة.

831 مرشحا يخوضون الانتخابات بجامعة بنها

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها، برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن عدد الطلاب المقبولين لخوض ماراثون الانتخابات بلغ 831 مرشحا، فيما بلغ عدد الطعون المقدمة 73 طعنا تم قبول 21 منهم، كما تم قبول تنازل 16 مرشحا من الطلاب.

759 طالب وطالبة يترشحون للانتخابات بجامعة المنيا

فيما أعلن الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا، الكشوف النهائية للطلاب المتقدمين للترشح وخوض انتخابات الاتحادات الطلابية بالكليات والاتحاد العام للجامعة لهذا العام، والذين انطبقت عليهم شروط الترشح بكليات الجامعة.

وبلغ إجمالى الكشوف النهائية للطلاب المرشحين للانتخابات بالعام الجامعى 2020/2021، نحو 759 طالب وطالبة، بإجمالى 461 طالب و298 طالبة، وذلك بعد تلقى الطعون وفحصها من قبل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات.

الدعاية الانتخابية

ومن المقرر أن تبدأ الدعاية الانتخابية غدا الخميس 17 ديسمبر ولمدة 3 أيام، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر، والإعادة فى اليوم التالى، كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر.

وفى اليوم التالى 23 ديسمبر تقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.

مقاعد محسومة

وتتجه الانتخابات بنسبة كبيرة لحسم مقاعد اللجان بالكليات والجامعات عن طريق التزكية، فقد بينت الكشوف المبدئية وجود مرشحين أو أقل فى عمليات الترشح بالاستحقاق الطلابى.

وشكل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، والبحث العلمى، غرفة علميات، برئاسة الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، لمتابعة انتخابات الاتحادات الطلابية بالوزارة.