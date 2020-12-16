الأرصاد تدعو جميع المواطنين بتوخي الحذر من طقس غدا  

قالت الدكتور إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد اليوم شهدت أمطارا متوسطة، وسينخفض سقوط الأمطار غدا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن هناك تحذيرا شديدا يجب أن يعلمه الجميع وهو وجود شبورة قوية من الغد، ولذلك على الجميع توخى الحذر ولفت إلى أن الشتاء سيبدأ بعد اسبوع من الآن، مؤكدة أن 21-12 هو موعد بدأ فصل الشتاء.

وأشار إلى أن شمال الصعيد سيشهد غدًا انخفاضا فى درجات الحرارة ليلا.

تعرضت عدة مناطق بشمال سيناء، إلى هطول أمطار مابين متوسطة وخفيفة، اليوم الأربعاء، صاحبها هبوب رياح باردة وانخفاض في درجات الحرارة، خاصة على المدن الساحلية بئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح ومناطق الحسنه ونخل بوسط سيناء.

وقد أثرت الأمطار علي الحركة التجارية في الأسواق خاصة المدن، والتزم المواطنين منازلهم، كما تسببت الرياح في تراكم الرمال علي الطرق بمناطق وسط سيناء الحسنة ونخل نتيجة حركة الكثبان الرملية الأمر الذي يعيق سير العربات، ويتسبب في وقوع حوادث طرق.

من جانبه، قرر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال، رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة، وذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وذلك مع استمرار التقلبات والظروف الجوية التي تشهدها مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية في مجالس المدن والإدارات المركزية المعنية، لمتابعة الظروف الجوية.