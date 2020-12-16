المتحدث باسم رئاسة الجمهورية يكشف تفاصيل زيارة ولى عهد أبو ظبى إلى مصر

قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مواقف الإمارات التاريخية لا تنسى من الذاكرة المصرية، لافتا إلى أن هناك تطابقا فى المواقف المصرية الإماراتية، بالإضافة إلى أن العلاقات المصرية والإماراتية استراتيجية.

وأضاف السفير بسام راضى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رحب بانضمام الإمارات بصفة مراقب فى منتدى غاز شرق المتوسط، مؤكدا أن الإمارات تعد إضافة كبيرة إلى منتدى غاز شرق المتوسط، مضيفا أن قوة العلاقات المصرية تجلت بعد ثورة 30 يونيو، وتطرق الحديث عن مبادرة الكويت فى حل أزمة قطر مع الدول الأربعة.

ولفت المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن مصر والإمارات لديهم إطار واحد ومواقف مشتركة فى مواجهة التدخلات الخارجية، موضحًا أن الرئيس السيسى وجه التحية للإمارات اليوم خلال جلسة المباحثات مع ولى عهد أبو ظبى بشأن شحنة لقاحات كورونا التى أرسلتها الإمارات إلى مصر، مضيفا أن الشيخ محمد بن زايد، أكد نجاح مصر فى مواجهة جائحة كورونا، وقدرتها على تحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة جدًا، وهو شيء مبشر جدا.