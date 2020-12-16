رئيس لجنة مكافحة كورونا: بدء تسجيل الحصول على اللقاح عبر المنصة الإلكترونية اليوم

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن اليوم هو اليوم الأول لبدء تفعيل منصة إلكترونية لتسجيل الحالات الأولى بتطعيم لقاح كورونا، أطباء مستشفى العزل والصدر والحميات ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مردفا: "يبدأ التسجيل من اليوم ثم يحصلون على مكالمات بمواعيد التوجه لتلقى اللقاح".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى محمد شردى، الزيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا كان متوقعا بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مضيفا: "مش مهم اللقاحات، اللقاح الموجود في أيدينا الإجراءات الاحترازية والأهم طلب الرعاية الصحية، مينفعش حد يقول عندى كورونا وأخد البروتوكول، ويجب تقييم الحالة".

وشدد أن الوضع الوبائى يحتاج حذر ونكون على قدر من الوعى، لافتا إلى أن هذا الوقت يشهد نشاط كلى لكل أنواع الفيروسات.

وأوضح الدكتور حسام حسنى، أن الرصد الوبائى مستمر على مدار الساعة، مشيرا إلى أن تشديد الإجراءات مرتبط بتزايد الأعداد.

وذكر رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أن " 105 الخط الساخن" لأى استفسار متعلق بكورونا والأماكن متوفرة بالمستشفيات لاستقبال أي حالات، مؤكدا أن الوضع الوبائى يحتاج حرص ووعى المواطنين.