مترو الأنفاق والسكة الحديد يطبقان إجراءات صارمة لمواجهة الطقس السييء

تستعد الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لموجة الطقس السيئ خلال موسم الشتاء، بعدة إجراءات، نستعرضها في التقرير التالي..

أولًا مترو الأنفاق

تتبع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل عدد من الإجراءات لمواجهة الطقس السييء، اثناء مسير قطاراتها.

وأكدت مصادر بالهيئة لصدى البلد، ان المترو بدأ في صيانة مصارف مياه الأمطار من أجل سرعة تصريف المياه التى تتساقط خاصة على المحطات السطحية بالخطين الأول والثاني، فضلًا عن رفع حالة الطوارئ، ونشر فرق الصيانة الفنية على أرصفة المحطات لمواجهة أي طارئ في ظل الأحوال الجوية غير المستقرة.

من جهته قال متحدث المترو في تصريحات صحفية ان هناك تعليمات لقائدي القطارات بتخفيض السرعات خاصة في المحطات السطحية والعلوية بسب تأثر الرصيف بالأمطار والبرودة، حرصا على إجراءات السلامة والأمان للركاب والقطارات، مع التواصل المستمر مع غرفة التحكم المركزي بالمترو؛ لمتابعة الحركة بشكل دوري على خطوط المترو الثلاثة، ومعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، مع الحرص على مواعيد التقاطر وعلى النظام داخل المحطات.

ثانيًا السكة الحديد

تتبع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عددا من الإجراءات في إطار المتابعة لأحوال الطقس والتوقعات بسقوط أمطار على بعض المحافظات الساحلية والمناطق الداخلية وعلي عدة مناطق بمحافظات الدلتا.

ويقوم رئيس هيئة السكة الحديد المهندس أشرف رسلان، بمتابعة حركة مسير القطارات على خطوط السكة الحديد من خلال المتابعة المستمرة مع غرفة التحكم الرئيسية لحركة مسير القطارات بالقاهرة ومديرى المناطق.

وتتضمن تعليمات غرف التحكم، الالتزام بتعليمات التشغيل فى حالة سوء الأحوال الجوية والتزام فرق الطوارئ بالتواجد على الخطوط للتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة مسير القطارات بما يضمن السلامة والأمان على شبكة خطوط السكة الحديد.

تتخذ الهيئة عددا من القرارات حفاظا على سلامة الركاب والسائقين خلال فترات تساقط الأمطار والتي يأتي من ضمنها:

1 _ رفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة مخاطر السيول وتساقط الأمطار.

2_ متابعات لحظية لنشرة الأرصاد الجوية

3_ التنبيه على السائقين بتخفيض سرعات القطارات وقت تساقط الأمطار بغزارة، للحفاظ على أرواح المواطنين وحركة مسير القطارات.

4 _ تشكيل نحو 12 غرفة عمليات بمختلف المحطات على مستوى الجمهورية لمتابعة حركة مسير القطارات

5_ تشكيل فرق صيانة لمواجهة الأعطال الطارئة والمفاجئة التي تحدث نتيجة الطقس السيئ.

6_ تنسيق بين السائقين ومراقبي الحركة والأبراج على طول خطوط السكة الحديد خلال سقوط الأمطار والسيول وسوء الطقس

7_ اتخاذ الإجراءات اللازمة للزوابع والشبورة وسرعة الرياح للحفاظ على حركة تشغيل القطارات .