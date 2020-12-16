مطران طيبة للأقباط الكاثوليك يترأس اجتماع الإكليروس الإيبارشي

التقى صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بالإكليروس الإيبارشي، وقدم لهم التهنئة بقرب حلول عيد الميلاد المجيد.

وبدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي قدمها نيافته، من أجل الاستعداد لزمن الميلاد المجيد والإكليروس الإيبارشي، وتأمل نيافته في نص إنجيل القديس متى "حول إيمان بطرس ومفتاح ملكوت السموات"، وعقب ذلك ناقش معهم موضوع هذا العام، الذي كرسه قداسة البابا فرنسيس للتعمق في حياة وطلب شفاعة القديس يوسف البتول.

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وتضمن اليوم أيضًا اللقاء الروحي مع القمص أنطونيوس ذكري، من أجل الاستعداد لزمن الميلاد بعنوان "السعادة".

وفي نهاية اللقاء، أعلن نيافته عن الاحتفال بالدرجة القمصية للأب يوسف أقلاديوس، راعي كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالسواقي، ومدير معهدي التربية الدينية بالأقصر وأسوان، وذلك يوم الحادي عشر من فبراير المقبل فبراير، وكذلك الدرجة القمصية للأب أثناسيوس حنين، راعي كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بالأقصر، وذلك يوم الثامن عشر من فبراير المقبل.

وأعلنت الكنيسة الأسقفية في مصر في وقت سابق اليوم أن وزارة الداخلية سمحت للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية اليوم الأربعاء بزيارة السجناء المصريين والأجانب الذين ترعاهم الكنيسة وذلك بمناسبة الأعياد.

وقالت سناء جميل منسقة خدمة السجون بالكنيسة الأسقفية - في بيان صادر عن الكنيسة اليوم - إن خدمة السجون تمكنت من زيارة ٥٢ سجينًا أجنبيًا وسجين مصري واحد من ضمن الذين ترعاهم الكنيسة وفي سجن النساء زرنا ٤٦ سجينة مصرية و١٩ أجنبية.

وأوضحت سناء: بدأت الزيارة بالسيدات ثم الرجال من جنسيات متعددة بينهم سودانين ونيجريين وبلجيكيين وروس ومن سيشيل وكينيا وبريطانيا واريتريا.

وأضافت: قدم القس حمدي صدقى خدمة الصلاة للسجناء بمناسبة أعياد الميلاد المجيد وقابلنا السجناء في المكتبة وبدأنا اليوم بالتسبيح وبعدها قدم عظة للسجناء أكد فيها على الأمل في الله وعدم اليأس، مشيرة إلى أنه تم تم تقديم سر التناول للسجناء، وتقديم هدايا العيد وتسلمنا منهم خطابات نرسلها لأهلهم.

وبدأت خدمة السجون منذ اكثر من عشرين سنة، وهى تقدم الخدمة للرجال والسيدات الأجانب نظرا لعدم وجود من يعولهم من الأهل والأصدقاء، وتساعد الخدمة فى تقديم بعض المواد الغذائية والملابس إلى جانب تقديم الاحتياجات الروحية من خلال العظة الشهرية التى يقدمها القسيس يشوع شهريا بالإضافة إلي إحتفالات العيد الذى يقوم بها رئيس الأساقفة دكتور منير حنا وتقديم سر التناول لهم وتقديم الإحتياجات النفسية من خلال متابعتهم والاستماع لهم والتواجد معهم خلال الزيارة.