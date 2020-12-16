سيوفر 7000 فرصة عمل.. وزارة النقل تعمل للانتهاء من أول ميناء جاف بمصر

تسعى وزارة النقل لإنشاء أول ميناء جاف في مصر، في مدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 100 فدان.

وأعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في وقت سابق، عن المواقع المخصصة لإنشاء الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، وهي 11 موقعًا، على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه من المخطط انشاء 8 موانىء جافة منها الميناء الجاف الذي يتم الاعلان عنه اليوم، وكذلك 5 مناطق لوجيستية بعضها مقترن بموانيء جافة، على أن تكون كالآتي:

- ميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة السادس من اكتوبر على مساحة 400 فدانً.

- ميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 250 فدانا.

-وميناء جاف بمدينة بني سويف الجديدة على مساحة 100 فدان.

- ميناء جاف بمدينة برج العرب الجديدة 90 فدانا.

- ميناء جاف بمدينة السادات 75 فدانا.

- ميناء جاف بمدينة سوهاج الجديدة 45 فدانا.

- ميناء جاف بمدينة دمياط الجديدة 14.5 فدان.

- ميناء جاف بمدينة الطور 100 فدان.

- مركز لوجيستي في قسطل 300 فدانً.

- مركز لوجيستي في أرقين 300 فدان.

- مركز لوجيستي في السلوم 70 فدانا.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عن أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر.

١_ الشركات المنفذة

التحالف الفائز بإقامة المشروع الذي يضم شركتين مصريتين وثالثة ألمانية، وهو تحالف ( مجموعة السويدي إليكتريك Elswedy Electric- دي بي شينكر إيجيبت الألمانية DB SCHENKER – ثري إيه إنترناشيونال 3A International).

٢_ الطاقة الاستيعابية

المشروع سيكون بنظام المشاركة مع القطاع الخاص PPP، وتبلغ الطاقة القصوى الاستيعابية للميناء 720 ألف حاوية.

٣_ التكلفة

يبلغ إجمالي التكلفة التقديرية للإنشاءات والمعدات الخاصة بالميناء 176 مليون دولار يتحملها التحالف الفائز.

٤_انشاءات المشروع

الإنشاءات.. وتشمل: منشآت، ساحات حاويات، مرافق، طرق، أنظمة اتصالات ومراقبة، نظام طاقة شمسية لتوليد الكهرباء.

المعدات.. وتشمل: خطوط السكك الحديدية داخل الميناء وساحة السكة الحديد، مٌعدة ريتش ستاكرز، جرارات الساحات، أنظمة التفتيش بالأشعة فوق البنفسجية، والمركبات.

٤_ تفاصيل المشروع

يتكون الميناء من مجموعة من الساحات المفتوحة بالإضافة إلى محطة تفريغ وتحميل بضائع للحاويات (CFS) متضمنة: ساحة حاويات وارد مملوء، ساحة حاويات صادر مملوء / فارغ، ساحات حاويات مبردة، مخازن، شبكة طرق داخلية وشبكة سكك حديدية داخلية، أماكن انتظار شاحنات، ورش صيانة للمعدات، ميزان بسكول، دائرة جمركية متكاملة، مقرات لجميع الجهات الرقابية الحكومية (مثل الرقابة على الصادرات والواردات – الصحة- الزراعة – الإتصالات- الأمن العام)، فضلًا عن مكاتب إدارية للهيئة العامة للموانى البرية والجافة، وشركة المشروع، ووكلاء الخطوط الملاحية، وشركات الشحن والتخليص والنقل.

٥_ الأهداف من المشروع

تاتي أهمية الميناء في تخفيف الضغط على ميناءي الإسكندرية والدخيلة

منع تكدس البضائع والحاويات بهما بما يحقق زيادة في الطاقة الإستيعابية بساحات التداول وتقليل زمن الإنتظار للسفن خارج الميناء مما يحسن من الخدمات المقدمة بميناءي الإسكندرية والدخيلة

سرعة الإفراج الجمركى عن البضائع وتقليل زمن بقاء البضائع بالموانئ، وهو ما يساهم في تخفيض تكاليف السلع على المستهلك، وتخفيف العبء على الطرق الرئيسية نظرًا لنقل البضائع عن طريق السكك الحديدية مما يقلل من تكاليف صيانة الطرق والحفاظ عليها.

سيوفر المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بما لا يقل عن 3500 فرصة عمل، و500 فرصة مباشرة داخل الميناء و3000 غير مباشرة.

المساهمة الفعالة في تنمية المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر والمناطق الصناعية المجاورة، وذلك نظرًا لسهولة توافر المواد الخام المستوردة من الخارج بالإضافة لسهولة تصدير المنتج النهائى.

تبلغ مدة التنفيذ نحو عامين، ويمكن تكثيف العمل من أجل تقليل هذه المدة لتكون 18 شهرًا فقط، وفقا لما أعلنه وزير النقل.