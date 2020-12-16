تفعيل قرار منح التأشيرات السياحية بمنافذ الوصول لحملة "الأمريكية وانجلترا ودول شنجن"

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن تفعيل قرار موافقة مجلس الوزراء على منح التأشيرة السياحية بدءًا من امس الثلاثاء بجميع منافذ الوصول بمصر، للسائحين من بعض الدول، شريطة حصولهم علي تأشيرات سارية ومستخدمة من قبل على جوازات سفرهم، من الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو دول منطقة شنجن.
وأكدت وزارة السياحة والآثار ان هذا القرار يسهم فى تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة للسائحين بالمنافذ المصرية، ويعد خطوة إيجابية لتسهيل الإجراءات خاصة أنه تم التنسيق مع الإتحاد المصري للغرف السياحية للتنسيق مع وكالات السفر والسياحة بالدول المصدرة للسياحة إلى مصر.
ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات لدي القنصليات المصرية المعنية بالأمر بالدول المصدرة للسياحة إلى مصر.
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