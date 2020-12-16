رئيس الإنجيلية: نصلي ليمنحنا الله القدرة على مقاومة كورونا

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأربعاء، في حفل تنصيب القس سمير يونان، قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بالفيوم، بحضور اللواء أشرف عزيز، عضو مجلس النواب المصري، والقس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس نجاح كريم، رئيس مجمع الأقاليم الوسطى.

وقال في كلمته: "إذا غابت إرادة التغيير عن الفرد لن يكون هناك تغيير للجماعة، الله قادر أن يحرك هذه الإرادة فينا، وعندما نتحدث عن الإصلاح والتغيير، لا بد أن نلتزم بالحق وذلك لأن الحق يساعدنا في عمل الرحمة، وهذا يتمم الشريعة".

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وتابع: "نصلي أن يمنحنا الله القدرة على مقاومة كورونا وقدرة حقيقية على الإصلاح والتغيير".

وقدّم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس سمير يونان وأسرته وشعب الكنيسة، بمناسبة تنصيبه راعيًا جديدًا للكنيسة الإنجيلية بالفيوم.

شارك في احتفال التنصيب الدكتور القس عاطف مهني، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية، والقس أكرم ناجي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ، والشيخ محمود علي حسنين، مدير التعليم الإعدادي والثانوي لمنطقة الفيوم الأزهرية، والشيخ خالد عبد التواب، موجه عام منطقة الفيوم الأزهرية، ومن مطرانية الأقباط الأرثوذكس القمص أنجيلوس والقمص شاروبيم، ومن مطرانية الأقباط الكاثوليك الأب بطرس والأب أرسانيوس، ومن مدرسة الراهبات كل من سير ريموند وسير كرستين.

وشارك في برنامج الاحتفال الشيخ ناصر صادق نائب رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، والقس محروس عايد راعي الكنيسة الإنجيلية بجزيرة شارونه، والقس وائل رمسيس سكرتير مجمع إقليم الوسطى، والقس خليل إبراهيم أمين صندوق المجمع.

أعلنت الكنيسة الأسقفية في مصر أن وزارة الداخلية سمحت للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية اليوم الأربعاء بزيارة السجناء المصريين والأجانب الذين ترعاهم الكنيسة وذلك بمناسبة الأعياد.

وقالت سناء جميل منسقة خدمة السجون بالكنيسة الأسقفية - في بيان صادر عن الكنيسة اليوم - إن خدمة السجون تمكنت من زيارة ٥٢ سجينًا أجنبيًا وسجين مصري واحد من ضمن الذين ترعاهم الكنيسة وفي سجن النساء زرنا ٤٦ سجينة مصرية و١٩ أجنبية.

وتابعت: بدأت الزيارة بالسيدات ثم الرجال من جنسيات متعددة بينهم سودانيون ونيجيريون وبلجيكيون وروس ومن سيشيل وكينيا وبريطانيا واريتريا.

وأضافت: قدّم القس حمدي صدقى خدمة الصلاة للسجناء بمناسبة أعياد الميلاد المجيد وقابلنا السجناء في المكتبة وبدأنا اليوم بالتسبيح وبعدها قدم عظة للسجناء أكد فيها على الأمل في الله وعدم اليأس، مشيرة إلى أنه تم تم تقديم سر التناول للسجناء، وتقديم هدايا العيد وتسلمنا منهم خطابات نرسلها لأهلهم.