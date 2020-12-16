نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة الأزهر: اللغة بنت السماع وعلينا تربية أولادنا على حب اللغة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر أن الأزهر الشريف كان ولا يزال حارسًا وحاميًا للغة العربية على مر العصور، داعيًا الطلاب إلى التمسك بلغتهم والحفاظ عليها.



وأضاف: اللغة بنت السماع، وعلى الإعلام أن يحافظ على اللغة العربية من خلال الالتزام بها فيما يقدمه من مضامين.