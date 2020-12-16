انت الان تتابع تفاصيل خبر إغلاق أماكن وتناوب الموظفين.. إجراءات جديدة من الحكومة لمواجهة فيروس كورونا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تحاول الحكومة المصرية خلال هذه الفترة اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ومنع انتشاره بين المواطنين، حيث شدد رئيس الوزراء الدكتور ” مصطفى مدبولي” خلال اجتماع اليوم للجنة مواجهة فيروس كورونا على استمرار إغلاق دور المناسبات مع حظر إقامة سرادقات العزاء خلال هذه المرحلة، وذلك بالإضافة إلى منع تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة.

تناوب الموظفين لمواجهة فيروس كورونا

كما شددت رئيس الوزراء خلال اجتماع اليوم على غلق مراكز الدروس الخصوصية، وفي ختام الاجتماع وجه سيادته ضرورة تطبيق التناوب في حضور العاملين في الهيئات والجهات الحكومية خلال الفترة القادمة، وذلك بما يُسهم في النهاية من منع وجود كثافات أو تجمعات للمواطنين.

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كما شدد سيادته على ضرورة التعامل بقوة وحسم مع جميع مخالفي الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية لمنع انتشار فيروس كورونا بين المواطنين خلال الفترة القادمة، مع تقديم الدعم الكامل للمستشفيات خلال هذه المرحلة.