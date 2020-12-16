وزير التموين: دعمنا السودان لإنشاء أول مجمع لصناعة الخبز بتوجيه من السيسى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مجمع وادى النيل لتطوير صناعة الخبز فى السودان، نموذج جديد لرفع كفاءة صناعة الخبز فى السودان، موضحًا أن مثل هذه المصانع الضخمة يمكن أن تُقلل من إمكانية ظهور أزمات فى هذا المنتج المهم.





وقال وزير التموين، فى تصريحات من الخرطوم، اليوم الأربعاء، إنه بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تم دعم الجانب السودانى لعمل أول مجمع لصناعة الخبز، بطاقة تصل إلى 1.5 رغيف خبز يوميًا، عبر 10 خطوط إنتاج آلية، كما تم تدريب الأشقاء فى السودان على تشغيل المجمع.

وأضاف أن هذا المجمع يعمل تحت قيادة وزير التجارة والصناعة السودانى مدنى عباس مدنى، ويمكن أن يكون مثالا لتنفيذه فى ولايات سودانية أخرى، موضحًا أن مثل هذه المصنع يُمثل احتياطيًا استراتيجيًا للحكومة لسد أى نقض يمكن أن يحدث فى منطقة أو أخرى، ويعتبر مثالًا للتعاون المثمر الذى يستطيع أن يجعل من مجال صناعة الخبز، محور تنمية صناعية حقيقة وإيجاد فرص عمل حقيقة لأهلنا فى السودان.

وأكد وزير التموين، أهمية زيارته للسودان، حيث تمت مناقشة كثير من الأمور الهامة لدعم التعاون المشترك بين البلدين، خاصة فى مجال الأمن الغذائى ونقل الخبرات المصرية فى مجالات الإطار القانونى بالنسبة للتجارة الداخلية، وكذلك حماية المستهلك، وقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأوضح المصيلحى أنه تمت مناقشة ضبط منظومة دعم الخبز واستعراض التجربة المصرية فى هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق بالبناء على مذكرات التفاهم التى تم توقيعها من قبل، حيث إن هناك مجالات كثيرة للدعم فى مجال التدريب للأخوة السودانيين، وسيتم إرسال الأسماء الراغبة فى التدريب فى مصر فى المجالات المختلفة.

وأضاف أنه تم طرح مناقشة الاستفادة من المميزات النسبية لكلا البلدين ومنها فيما يتعلق بالتكامل فى الصناعات الغذائية، لاسيما وأن السودان يمتلك أراضى خصبة لإنتاج المحاصيل الزيتية، فيما تمتلك مصر خبرة فى مجال الصناعة التحويلية لعصر البذور الزيتية والتقطير.

وأكد أن تلك الزيارة المهمة سيتم البناء عليها، والتواصل مع وزارة الصناعة والتجارة فى السودان، حتى يمكن وضع الأطر العملية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، ووزير التجارة والصناعة السودانى مدنى عباس مدنى، ووزيرة المالية السودانية هبة محمد على افتتحوا مجمع "وادى النيل لتطوير صناعة الخبز" فى الخرطوم، اليوم بحضور سفير مصر فى السودان السفير حسام عيسى، وقنصل مصر العام فى السودان المستشار أحمد عدلى إمام، والمستشار الإعلامى للسفارة عبد النبى صادق، ووالى الخرطوم أيمن خالد نمر، وعدد من كبار المسؤولين السودانيين.