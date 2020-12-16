لا تكن صغير النفس.. نص عظة البابا تواضروس الأسبوعية

جدة - نرمين السيد - ألقى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية من المقر البابوى، بدون حضور شعبى، حيث تم بثها على الإنترنت وعدد من القنوات الفضائية المسيحية.





وإلى نص العظة:

بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين، تحل علينا نعمته ورحمته وبركاته من الآن وإلى الأبد آمين.

تحدثنا الأسبوع الماضى عن "لا تكن مغرورًا" ضمن تأملتنا خلال فترة صوم الميلاد فى سفر يشوع بن سيراخ وهو سفر ممتلئ بعبارات الحكمة القصيرة التى تحمل خبرات الحياة الإنسانية وأكثر من 150 آية فى السفر تبدأ بكلمة "لا" واليوم سوف نتحدث عن "لا تكن صغير النفس"، "لاَ تَكُنْ صَغِيرَ النَّفْسِ فِى صَلاَتِكَ" لاَ تَقُلْ: سَأَتَوَارَى عَنِ الرَّبِّ، أَلَعَلَّ أَحَدًا مِنَ الْعُلَى يَذْكُرُنِى؟

صغر النفس هو أحد الضعافات الإنسانية، إنسان لا يثق بنفسه، وبين الغرورو وصغر النفس الله يطلب منا أن نكون فى الوسط وهو الاتضاع ويكون كل إنسان بحسب حقيقته، صغر النفس يحارب كل إنسان ونحن نصلى فى نصف الليل "لاَ تَخَفْ، أَيُّهَا الْقَطِيعُ الصَّغِيرُ، لأَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ سُرَّ أَنْ يُعْطِيَكُمُ الْمَلَكُوتَ".

صغر النفس هو شعور يشعر فيه الفرد أنه أقل من الآخرين وأنه لا يقبل نفسه ولا يقبل قدراته ويفقد ثقته فى نفسه وقد يصل إلى أن يكره نفسه ويعتبر أن الآخرين أفضل منه وأنه عدم ويدخل فى اليأس وقد ينتهى بالانتحار وهنا خطورة عدم الثقة فى النفس.

1- لا تفقد ثقتك فى نفسك: "لاَ تَسْتَحِى فِى أَمَرِ نَفْسِكَ" لأن مسيحك معك والقديسين يساعدوك وروح الله يعمل فى داخلك، أن الذى هزم جلياط هو أن داود وضع ثقته فى يد الله فصنع العجب وهزم جلياط ولم يلتفت داود لكلمات الأحباط "لاَ تَسْتَحِى حَيَاءً بِهِ هَلاَكُكَ" لا تفقد ثقتك بنفسك ولا تقل إنى لا أستطيع ولكن حاول وسوف تنتصر وتشعر أن الله يساعدك "عندما توجد النية الله يعطى الإمكانية" وكثير من الأنبياء شعروا بصغر النفس مثل موسى وأرميا ولكن الله كان يشجعهم، لا تشعر إنك قليل بل بقوة المسيح تقدر أن تعمل وتنتج وتنجح، لا تهرب من المسؤولية وضع ثقتك فى نفسك وضع كل هذا فى يد الله.

2- لا تفقد ثقتك بالله: "لاَ تَكُنْ صَغِيرَ النَّفْسِ فِى صَلاَتِكَ" مثل من يصلى وهو غير متأكد أن صلاته سوف تصل لله أو أن يطلب بدون إيمان، يجب أن تقدم طلباتك الروحية بإيمان ولجاجة وباستمرار وتصرخ من قلبك وقد تكون صلاة صغيرة وتصل إلى الله".