تعطيل الدراسة غدا بمدارس الشرقية لسوء حالة الطقس

جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعطيل الدراسة غدا الخميس، بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية "طلبة ومدرسين"، بعد أن تعرضت المحافظة لموجة من الطقس السيئ اليوم، تسببت فى هطول كثيف للأمطار مصحوبة ببرق ورعد.





وأوضح محافظ الشرقية أن هذا القرار جاء حفاظاً على سلامة الطلاب والمعلمين، وعدم تعرضهم لأى أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية، وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها. وأكد المحافظ استمرار رفع حالة الطوارئ فى جميع المراكز والمدن والأحياء، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة ومواجهة أى آثار قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية والتعامل معها فورا، لحين انتهاء موجة الطقس السيء والتى قد أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية وعودة الحياة لطبيعتها.

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