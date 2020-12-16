محافظة القاهرة: مدارس العاصمة تعمل غدا بشكل طبيعى

جدة - نرمين السيد - وأشار البيان، إلى أن القرار الذى أصدره خالد عبد العال محافظ القاهرة أمس نص على تعطيل الدراسة اليوم فقط نظرًا لسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على سلامة الطلاب وعدم تعرضهم لأى أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية.

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