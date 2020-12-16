اتفاق مصرى سودانى على تشجيع الاستثمارات فى مجالات التنمية اللوجستية

جدة - نرمين السيد - وشهدت المباحثات، وفقا لبيان صحفى لوزارة التموين، استعراض التجربة المصرية فى مجال السلع الاستهلاكية وضبط الأسواق وتدابير حماية المستهلك، وبحث سُبل التعاون بين البلدين من خلال نقل الخبرات وتدريب الكوادر السودانية بعدد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، ومن بينها الرقابة والضبط القانونى للأسواق.

كما اتفق الطرفين على أهمية مواصلة الجهود التى من شأنها تشجيع الاستثمارات المشتركة وكذا مجالات التنمية اللوجستية والصناعية.

وأشار المصيلحى فى تصريحات له عقب وصوله إلى دولة السودان الشقيقة، إلى أنه سيتم وضع إطار يُنظم عملية تبادل الخبرات فى جميع الأمور التى يحتاجها السودان الشقيق سواء من تكوين المؤسسات اللازمة لضمان اتاحة السلع الأساسية فى السوق السودانى، أو بالإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، لافتا فى الوقت ذاته إلى خبرة مصر الجيدة فى مجال حماية المستهلك، وأهمية عدم تضارب المصالح ووجود جهاز لحماية المستهلك، فضلا عن جهود مباحث التموين التى تملك القدرة الرقابية والتنفيذية لأى إجراءات قانونية قد تُتخذ فى حالة المخالفات.

وأكد المصيلحى، فى الوقت نفسه على أهمية وضع أساس حقيقى لاستراتيجية بين مصر والسودان فى عملية الأمن الغذائى سواء فى المحاصيل الأساسية أو المناطق اللوجستية، وكذلك زيادة معدل التبادل التجارى بين البلدين.