التعليم توقع مذكرة تفاهم مع كير الدولية لحل مشكلات البطالة والأمية الرقمية

جدة - نرمين السيد - يأتى فى إطار توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، التى تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العام والتعليم الفنى.

ووقع على مذكرة التفاهم من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، ومن هيئة كير الدولية الدكتور حازم صفوت بصفته مدير هيئة كير الدولية بمصر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة كير مصر للتنمية.

حضر مراسم التوقيع الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة العامة لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومن هيئة "كير" أريج حجازى مدير البرنامج التعليمى، وأستاذة أميرة داوود مدير مشروع "طوّر وغير".

وتهدف مذكرة التفاهم إلى توفير فرص متكافئة للطلاب وتقديم خدمات تعليمية بمستوى عالٍ من الجودة طبقًا للمعايير العالمية مما يؤهلهم لمواكبة متطلبات سوق العمل المصرى والمساهمة الفعالة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للوطن، فضًلا عن توفير برامج تدريبية للمعلمين.

وقال الدكتور محمد مجاهد، إن التعاون مع هيئة كير الدولية بمصر ومؤسسة كير مصر للتنمية فرصة جيدة لاكساب الطلاب مهارات سوق العمل، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم الفنى يحظى باهتمام بالغ لدى الحكومة، ليكون الخريج مؤهلاً بمعايير جودة عالمية.

وأضاف مجاهد، أننا نسعى إلى تطوير التعليم الفنى من خلال الاهتمام بتخريج طلاب يجيدون المهارات الحقيقية التى يحتاجها سوق العمل فى الوقت الراهن، ويحظون بفرص تدريبية عملية داخل المصانع للتأكد من اكتساب كافة الجدارات والمهارات المطلوبة.

وقال الدكتور رضا حجازى، أن الوزارة تهتم بتدريب المعلمين بالتعليم العام والفنى، على أحدث طرق التعليم، مشيرًا إلى أن المعلم يُعد العمود الفقرى للعملية التعليمية، ويجب أن يكون مستعدًا دائمًا للتطوير.

وأوضح حجازى أن الوزارة تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمعلمين، والاهتمام بالمعلمين وتدريبهم؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية، مضيفًا أن التدريب سوف يتم على رأس العمل داخل وحدات التدريب بالمدارس بالتعاون مع إدارات التدريب بالإدارات وموجهى عموم المواد.

وقال الدكتور حازم صفوت، إن التعاون مع وزارة التربية والتعليم، سيكون من خلال التنسيق لتحقيق تطوير منظومة التعليم فى مصر، وإتاحة التدريبات المختلفة للمساهمة فى تأهيل الكوادر وبناء القدرات للمعلمين والإداريين فى البرامج التدريبية المختلفة.

وأشار إلى أنه سيتم إتاحة المواد والمناهج التدريبية المختلفة التى يتم تطويرها من خلال المشروعات المختلفة، فضلاً عن دعم حقوق الفتيات وتوفير الفرص لهن لتنمية وممارسة المهارات القيادية داخل المدارس.