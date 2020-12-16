فيديو.. متحدث الرئاسة: موقف مصر والإمارات من التدخلات الخارجية واضح ومتطابق

جدة - نرمين السيد - وقال راضى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى"، على فضائية صدى البلد: "زيارة الشيخ محمد بن زايد مهمة جدا، حيث تم عقد جلسة مباحثات ثنائية تلتها جلسة مباحثات موسعة بين الوفدين".

وأضاف: "منذ قيام دولة الإمارات وهناك مواقف قوية متبادلة بين البلدين، ولا ننسى مقولة الشيخ زايد، البترول العربى ليس أغلى من الدم العربى خلال حرب أكتوبر".

وشدد متحدث الرئاسة على أن العلاقات بين البلدين تتعمق عبر زيادة الاستثمارات فضلا عن تنسيق إلى حد التطابق بين المواقف الخارجية.

وتابع: "علاقة مصر والإمارات أثبتت كفاءتها فى مواجهة الأزمات التى مرت بها الأمة العربية"، موضحا أن الرئيس السيسى رحب بانضمام الإمارات إلى منتدى غاز شرق المتوسط كمراقب.

وأضاف: "ضم دولة الإمارات إلى منتدى غاز شرق المتوسط كمراقب يمثل قيمة وإضافة كبيرة".

وحول سؤال عن التدخلات الخارجية، رد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن موقف البلدين واضح ومتطابق تجاه التدخلات الخارجية التى تؤثر بشكل كبير على المنطقة، فضلا عن التنسيق فى مكافحة الإرهاب والمجال الأمنى والاستخباراتى.

وحول ما يتعلق بوصول أول شحنة من لقاح كورونا الصينى من الإمارات، قال السفير راضى: "هذا أحد النقاط المهمة التى تناولتها المباحثات اليوم، والرئيس السيسى كرر توجيه الشكر إلى الإمارات على وصول الشحنة، فضلا عن مواصلة التنسيق فى ظل الموجة الثانية لكورونا".

وبين: "ولى عهد أبو ظبى أوضح أن مصر نجحت فى احتواء تداعيات أزمة فيروس كورونا، ونجحت فى تحقيق أرقام اقتصادية ومعدل نمو إيجابى، عبر أداء متوازن من الحكومة".

وواصل حديثه بالقول: "العالم أجمع يتابع ما يحدث بمصر بإشادة وإعجاب، والاقتصاد المصرى حقق معدل نمو يصل إلى 3.6% وفائض أولى فى الموازنة، فضلا عن انخفاض نسبة البطالة".

وقال السفير راضى: "ما حدث إنجاز كبير كان وراءه عمل ضخم خلال السنوات الست الماضية، والمؤسسات الدولية التى تشيد بمصر لا تعرف المجاملة".

وأكد تطابق الموقف المصرى والإماراتى من الأزمة الليبية، عبر رفض التدخلات الخارجية التى تزعزع أركان الدولة، وتدعم الإرهابيين، قائلا: "فى تطابق للمواقف ضد أى تدخلات خارجية فى ليبيا، وهناك تنسيق بين مصر والإمارات فى الملف الليبى، حيث يرفض البلدان أى تدخلات خارجية، وهناك تأكيد من الإمارات أن الخطوط المعلنة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ساهمت فى تهدئة الأوضاع، ومنعت انهيار ليبيا".

وحول المصالحة مع قطر، أشار متحدث الرئاسة: "لا يوجد نتائج تبلورت فى شكل نهائى بشأن هذا الملف يمكن الإفصاح عنها، وهناك وساطة وجهود مقدرة من الكويت".

واستطرد بقول: "سياسة مصر مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية، والدول الأربعة لديها مطالب كثيرة تم الإعلان عنها، وحال الاستجابة لها برغبة صادقة وإرادة سياسية قوية سيكون هناك شىء آخر".

وتابع: "الدولة تسلك مسارين متوازيين، يشملان استمرار المشروعات الاقتصادية، والحفاظ على صحة المواطنين فى الوقت ذاته".

وحول توجيه الرئيس السيسى بإتاحة اللقاحات ضد فيروس كورونا مجانا، قال السفير بسام راضى: "قرار فى صالح المواطن، ونأمل أن يكون اللقاح فعال وينهى الوباء على خير".