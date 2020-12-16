"الوزراء": الحصول على لقاح كورونا أمرًا اختياريًا.. والتوزيع مسئولية الصحة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحصول على لقاح فيروس كورونا شيء مهم جدا، حيث أن الدولة تعاقدت على 20 مليون جرعة، ولكن لابد أن يكون هناك توزيع عادل للقاح حتى يصل للجميع.
وأضاف المستشار نادر سعد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الدكتورة هالة زايد عرضت تصور مبدئى لاستهداف كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وسوف يتم إرسال رسائل نصية لهم ليحصلوا على اللقاح.
وأشار إلى أن مسؤولية توزيع اللقاح هى مسؤولية وزارة الصحة، لافتاً إلى أن مسألة تناول اللقاح ستكون اختيارية للجميع، وليس هناك إجبار لأحد، ولكن نحط المستهدفين بأنهم هما الأكثر تأثرا بفيروس كورونا.
وأوضح أن عقوبة عدم ارتداء الكمامة فى الأماكن المغلقة أو المواصلات، المقررة هى عقوبة مالية لا تزيد عن 4 آلاف جنيه، وأن رئيس الوزراء وجه بآلية للتطبيق الفورى لمخالفى الإجراءات الاحترازية، مما سيحدث تأثيرا كبيرا فى الالتزام بالضوابط.
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