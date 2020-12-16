النائبة إيمان عبد القادر: هدفي استكمال مسيرة الشهداء والمحاربة من أجل الاستقرار الداخلي

قالت إيمان عبد القادر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنوع داخل تنسيقية شباب الأحزاب أتاحت لهم الفرصة للتحرك دون قيود حزبية، رغم أن التنسيقية تضم أحزاب مختلفة .
وأضافت إيمان عبد القادر خلال برنامج الحياة اليوم الذى يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردى على قناة الحياة، أن تنسيقية شباب الأحزاب تطبق السياسة بمفهوم جديد، متابعة:" لدينا هدف استكمال المسيرة زى مافيه أبطال وجنود على الحدود في سيناء يحاربوا من أجل أمن واستقرار الوطن، هناك أبطال يحاربوا على الاستقرار الداخلى ".
ولفتت إيمان عبد القادر إلى أنه بحكم عملها في التنمية المحلية فإنها ترغب الانضمام للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشيرة الى أن هناك فجوة بين القانون والمواطن، وأن أحيانا يصل القانون للمواطن بمفهوم خطأ وأن هذا ما حدث بشأن قانون التصالح رغم أنه فى مصلحة المواطن لدرجة كبيرة، مؤكدة أنها مع سرعة صدور قانون الإدارة المحلية لأن وجود إدارة محلية سيخفف العبء عن النائب وأن اصدار القانون سيعيد تنظيم الحياة .
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