انت الان تتابع تفاصيل خبر وزارة الصحة تقدم 6 نصائح هامة للمصابين بفيروس كورونا داخل العزل المنزلي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قدمت وزارة الصحة اليوم عدداً من النصائح الهامة للمواطنين المصابين بفيروس كورونا والمعزولين منزلياً وكذلك المخالطين، في ظل تزايد أعداد المصابين بالفيروس التاجي خلال الأيام الماضية، وخطورة الفيروس التي تكمن في طول فترة حضانته، مما يؤدي إلى سرعة انتشار العدوي دون أن يشعر المواطن.

نصائح وزارة الصحة للمصابين بفيروس كورونا والمعزولين منزلياً

وجاءت نصائح الصحة وفق ما يلي

1- ضرورة تواصل المصاب بالفيروس مع الأهل والأصدقاء والأحباب عن طريق الهاتف أو مكالمات الفيديو، وذلك من أجل كسر العزلة الت يجلس فيها المريض وللتقليل من التوتر وتعزيز الحالة العاطفية عنده.

2- ضرورة ابتعاد المريض عن الأخبارالسلبية عبر مواقع التواصل الإجتماعي من أجل الحد وتقليل الشعور بالقلق.

3- كما كان من نصائح وزارة الصحة، المحافظة على السلامة النفسية لأنها لها تأثير كبير على جهاز المناعة لدى المريض.

4- الحصول على أي معلومات طبية من الفريق الطبي أو الطبيب المتخصص.

5- ضروروة ابتعاد المريض عن التدخين والمخدرات وتناول الكحوليات.

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6- في حالة استمرار حالة الغضب أو القلق أو تأثر الحالة النفسية بالإصابة بفيروس كورونا يجب الإستعانة بالمتخصصين أو الإتصال بالخط الساخن 0220816831.

وكانت أعداد الإصابات بكورونا قد جاوزت الـ500 حالة، وسجلت الوزارة 523 حالة إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، لترتفع إصابات كورونا حتى اليوم إلى 122609 حالة، كما ارتفعت الوفيات إلى 23 حالة، ليصل الإجمالي إلى 6066 حالة حتى اليوم.