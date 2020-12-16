قرارات مجلس الوزراء لمواجهة الموجة الثانية لكورونا من بينها إغلاق هذه الأماكن وتطبيق غرامة فورية

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محمد سياف - ابو ظبي - عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا في مصر اجتماعاً اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة، لبحث أخر تطورات كورونا في مصر، واستعرض الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لمواجهة ذلك الوباء للحفاظ على حياة المواطنين في مصر، كما تم استعراض أخر ما تم التوصل إليه بشأن موقف توفير لقاح كورونا للمواطنين.

القرارات الجديدة التي اتخذها مجلس الوزراء لمواجهة الموجه الثانية من وباء كورونا:-

أثناء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، كلف رئيس مجلس الوزراء بوضع خطة لتوفير وتوزيع لقاح وباء كورونا على أن يتم الإعلان عن تلك الخطة فيما بعد، وأيضاً المعايير التي سوف يتم اتباعها في ذلك الشأن.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي على ضرورة الاستمرار في اتخاذ ما يلزم من قرارات لمواجهة تفشى وباء كورونا في مصر وذلك من خلال الاستمرار في متابعة المواطنين وكافة الوزارات والمنشآت للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب رئيس مجلس الوزراء بتشديد العقوبات على من يخالف تطبيق الإجراءات الاحترازية، ودراسة إصدار قرارات جديدة تتضمن تحصيل غرامة فوريه من المتقاعسين عن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ومن أهم القرارات التي أنتهي إليها مجلس الوزراء في نهاية اجتماعه اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 ما يلي:-

* تأجيل عقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية بكافة الهيئات لمدة 6 أشهر.

* استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادق العزاء.

* تناوب العاملين في مختلف الوزارات والهيئات بالدولة.

* وضع خطة يتم بموجبها توفير وتوزيع لقاح كورونا على المواطنين والإعلان عن تلك الخطة في أسرع وقت.

* تشديد العقوبات على من يخالف تطبيق الإجراءات الاحترازية.

* إصدار قرارات لتحصيل الغرامة بشكل فوري من المخالفين.

* أخيراً منع إقامة الأفراح في القاعات المغلقة.