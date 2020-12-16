بيان من وزارة الأوقاف منذ قليل حول المساجد والصلوات وخطبة الجمعة وتوقيع أقصى عقوبة على المخالفين

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزارة الأوقاف منذ قليل بياناً هاماً حول المساجد والصلوات وصلاة الجمعة، وذلك في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، واتخاذ مجلس الوزراء اليوم بعض القرارات الهامة لمواجهة فيروس كورونا.

بيان من وزارة الأوقاف منذ قليل حول المساجد والصلوات وخطبة الجمعة

وأكدت الأوقاف في بيانها على عدم قيامها بفتح دور المناسبات نهائياً أو حتى السماح بإقامة أي تجمعات أو اجتماعات بالمساجد في ظل الظروف الحالية وقيام بمواجهة فيروس كورونا.

كما شددت وزارة الأوقاف على أئمة الوزارة بضرورة الإلتزام الكامل بخطبة الجمعة المقررة وموعها وهو الوقاية خير من العلاج، والإسهام في توعية المواطنين بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، وأهمها المواظبة على ارتداء الكمامة والمسافة بين المصلين وإحضار المصلى الخاص، والإبتعاد عن أي تزاحم.

كما أكدت الوزارة على التالي:

1- عدم فتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد.

2- عدم السماح بإقامة أي عزاء بالمساجد أو الأماكن الملحقة به.

3- عدم إقامة أي عقد قرار بالمسجد.

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4- قصر العمل داخل المساجد على الصلاة فقط وخطبة الجمعة.

5- الإلتزام بوقت 10 دقائق فقط لخطبة الجمعة.

6- توقيع أقصى عقوبة على المخالفين، وذلك كما في بيان الأوقاف التالي.