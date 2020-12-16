شاهد.. وزير التموين يفتتح مجمع وادى النيل لتطوير صناعة الخبز فى الخرطوم

جدة - نرمين السيد - وقال وزير التموين الدكتور على المصيلحى، فى كلمته خلال افتتاح المجمع، إن اليوم هو يوم فارق فى تاريخ العلاقة المصرية السودانية، ويثبت مدى الترابط والتكامل بين البلدين، لافتا إلى أن هذا الافتتاح يؤكد أن ما يتم على أرض البلدين يكون فى صالح الشعبين السودانى والمصرى.
وأعرب عن سعادته للمشاركة فى هذا العمل الذى يساهم فى حل مشكلة الخبز فى السودان، وشكره للمسؤولين السودانيين على الاستقبال المميز والحفاوة التى قوبل بها، مؤكدا أن الجمع خطوة فى مشوار طويل جدا يجب أن نتحرك فيه سويا لدعم التعاون والتكامل الاقتصادى بين البلدين، لتحقيق حلم كبير وهو الأمن الغذائى، مشددا على أن الأمن القومى لا يتحقق إلا بأمن اقتصادى معتمد على أمن غذائى واستقرار اجتماعى.
وأضاف الوزير: "نيابة عن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة المصرى أبعث تحية للشعب السودانى، متمنيا له النجاح والتوفيق"، معربا عن أمله فى أن يعزز هذا الصرح، الذى تم بتعاون لصيق بين الحكومتين، أواصل المحبة وتنمية العلاقات بين البلدين والشعبين.
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