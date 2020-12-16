أمين عام الرئاسة بكوت ديفوار: نقدر الدعم المصرى فى مجال التنمية الشاملة

جدة - نرمين السيد - التقى السفير وائل بدوى، سفير جمهورية مصر العربية فى أبيدجان بوزير الدولة أمين عام رئاسة الجمهورية بكوت ديفوار Patrick Achi، وذلك فى إطار حرص مصر على مواصلة تدعيم التعاون مع كوت ديفوار خلال الفترة القادمة فى جميع المجالات، حيث بحث الطرفان آفاق تعزيز التعاون الثنائى بين البلديّن.





وأعرب Achi ، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، عن تقدير كوت ديفوار لعمق العلاقات بين الدولتيّن، كما أشاد بالتعاون القائم بين مصر وكوت ديفوار، مشيراً بصفة خاصة إلى الدعم الذى تقدمه مصر فى مجال بناء القدرات والتى تسهم فى عملية التنمية الشاملة. وحث Achi، الشركات المصرية على دخول السوق الإيفوارى، مشيراً إلى تعدد فرص الاستثمار والعمل فى كوت ديفوار، خاصة مع قرار الحكومة الإيفوارية تخصيص 100 مليون يورو فى مجال الاقتصاد على مدار السنوات الخمس المقبلة 2021– 2025.

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