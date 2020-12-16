مركز القاهرة لتسوية النزاعات ينظم دورة تدريبية لبناء القدرات الإفريقية

جدة - نرمين السيد - وذكر السفير أحمد عبد اللطيف، مدير عام مركز القاهرة، وفقا لبيان صحفى، أن الدورة التدريبية تهدف إلى بناء القدرات الإفريقية فى مجال تصميم وتطوير وإصلاح القوانين وخطط العمل الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، كما تتناول التعاون الإقليمى والدولى فى مكافحة تلك الجرائم.

شارك فى الدورة مسؤولون من الجهات الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من 12 دولة إفريقية (مصر، وسيراليون، وكينيا، وناميبيا، وغامبيا، وأوغندا، وزامبيا، وملاوي، وموريتيا، ورواندا، وبوتسوانا).

وقام بالتدريب عدد من الخبراء من المنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووزارة العدل المصرية بالتعاون مع مركز القاهرة.

ويحرص المركز على تطبيق نهج متكامل للتدريب يجمع كل من الكوادر المدنية والشرطية والعسكرية والقضائية، كما يسعى التدريب إلى تبنى منظور تنموى ونهج قائم على الوقاية، والحماية، والملاحقة القضائية، والشراكة المذكورة فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتستند تدريبات الدورة إلى كتيب طوره مركز القاهرة حول مكافحة ومنع الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

تأتى الدورة التدريبية فى إطار أنشطة مشروع تعزيز السلام والأمن والاستقرار فى إفريقيا الذى ينفذه مركز القاهرة بدعم من حكومتى اليابان وسويسرا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.