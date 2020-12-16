الخارجية تشارك فى اجتماعات مجلس إدارة الجامعة الدولية للغة الفرنسية

جدة - نرمين السيد - شارك الوزير المفوض إبراهيم عبد العظيم الخولى، مدير إدارة شؤون الفرانكفونية بوزارة الخارجية، فى الاجتماعات الافتراضية للدورة السابعة والخمسين لمجلس إدارة الجامعة الدولية للغة الفرنسية لخدمة التنمية الإفريقية "جامعة سنجور" والتى تستضيف مصر مقرها بمدينة الإسكندرية.





تناول الاجتماع، وفقا لبيان صحفى، المساعى الجارية من أجل توفير مقر جديد للجامعة بمدينة برج العرب الجديدة يستوعب المزيد من الدارسين ويواكب التطور الرقمى. تأتى هذه المشاركة فى إطار ما تقدمه جمهورية مصر العربية، بوصفها دولة المقر ودولة مانحة للجامعة، من دعم لجامعة سنجور وإدارتها والدارسين فيها، وما توليه من اهتمام بالغ لضمان حسن سير العملية التعليمية بها، وجهودها المستمرة لتيسير إقامة الأشقاء من الكوادر الإفريقية الذى يزيد عددهم عن مائتى دارس للماجستير فى التنمية.

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