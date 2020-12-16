محمد صلاح يسجل فى تعادل مثير بين ليفربول ضد توتنهام بالشوط الأول.. فيديو

حسم التعادل الإيجابى 1-1 الشوط الأول من المواجهة النارية المقامة حاليا بين فريقى ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح وضيفه توتنهام هوتسبير، في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب "آنفيلد"، فى قمة منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليج"، وافتتح النجم المصرى محمد صلاح أهداف ليفربول في الدقيقة 26 من زمن المباراة، ليرفع رصيده إلى 11 هدفا تصدر بهم قائمة هدافى الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2020-2021 متساويا مع الثنائى سون هيونج مين مهاجم توتنهام، ودومينيك كالفيرت ليوين لاعب إيفرتون.

وأدرك الكوري الجنوبى سون هيونج مين التعادل لصالح توتنهام في الدقيقة 33 من زمن المباراة.

تشكيل ليفربول ضد توتنهام: أليسون فى حراسة المرمى، ألكسندر أرنولد، ويليامز، فابينيو، روبرتسون، هندرسون، فينالدوم، جونز، ساديو مانى، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو.

تشكيل توتنهام ضد ليفربول: هوجو لوريس، سيرجي أورير، ألدرفيريلد، إريك دير، بن دافيز، هويبيرج، سيسوكو، لو سيلسو، بيرجوين، هارى كين، سون هيونج مين.

ويدخل ليفربول وتوتنهام في صراع للإنفراد بصدارة جدول ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، حيث يمتلك الفريقين 25 نقطة حصلوا عليها من 12 مواجهة سابقة بالبريميرليج، مع الفارق الإفضلية للفريق اللندني بفارق الأهداف.

وفى الجولة الماضية بالدورى الإنجليزى تعادل ليفربول مع فريق فولهام بهدف لكل فريق، وأيضًا تعادل توتنهام مع نظيره كريستال بالاس بهدف لكل فريق، ليرفض كل فريق هدية الأخر في تصدر الجدول منفردًا بعد التعادل الذي خيم على الجولة الماضية.

ويطمح توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه جوزية مورينيو بأن يقدم مستوى جيد ويعود من معقل الريدز بالنقاط الثلاث الثمينة التي ستعطي الفريق دفعة قوية بالتربع على القمة ويعود إلى الديار مرفوع الرأس.

في المقابل، يعتبر يورجن كلوب تعادل ليفربول في الجولة الماضية موجع بالنسبة للفريق، لاسيما أنه يطمح للتربع على الصدارة والمنافسة بكل قوة للدفاع عن لقبه وعدم التخلي عنه في ظل اشتعال المنافسة بين الفريق والصراع على اللقب.