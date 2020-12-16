الأرصاد الجوية تعلن أماكن تساقط الأمطار بجميع المحافظات لمدة 48 ساعة وحالة الطقس الخميس 17 ديسمبر

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل عن استمرار التقلبات في الأحوال الجوية حتى يوم الجمعة القادمة 18 ديسمبر الجاري، على أن تقل فرص تساقط الأمطار بدايةً من يوم السبت القادم، وسوف تشهد البلاد تحسن تدريجي في أحوال الطقس، وجاءت أماكن تساقط الأمطار على مدار اليومين القادمين وفق مايلي.

الأرصاد الجوية تعلن أماكن تساقط الأمطار بجميع المحافظات لمدة 48 ساعة

الخميس 17 ديسمبر

أمطار بنسبة 60% على دمياط وبور سعيد والعريش ورفح.

أمطار بنسبة 50% على رشيد والإسكندرية وبلطيم ومطروح.

أمطار بنسبة 40% على القاهرة الكبرى.

أمطار بنسبة 30% على الوجه البحري.

أمطار بنسبة 40% على راس غارب والزعفرانة.

شبورة مائة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة.

الجمعة 18 ديسمبر

أمطار بنسبة 30% على الإسكندرية ومطروح ورشيد وبلطيم وبور سعيد والعريش ورفح.

أمطار خفيفة بنسبة 30% على بعض مناطق الوجه البحري.

شبورة مائة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة.

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ووفق بيان هيئة الأرصاد الجوية اليوم فسوف يسود الخميس طقس معتدل بالسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ويكون مائل للدفء على شمال الصعيد ودافىء على جنوب سيناء وكذلك جنوب الصعيد نهاراً، وبارد على شمال البلاد شديد البرودة على جنوب البلاد ليلاً، مع اعتدال حركة الرياح.