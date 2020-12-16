"محسود" .. البوم عمرو دياب الجديد يثير السوشيال ميديا (فيديو)

أثار برومو أغنية عمرو دياب الجديدة "محسود" عبر المنصات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، وهو برومو الأغنية الثانية من ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" المقرر طرحه قريبا. البوم عمرو دياب الجديد



أغنية عمرو دياب الجديدة من كلمات تركى آل الشيخ، ألحان خالد عز، توزيع عادل حقى، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس. كلمات أغنية عمرو دياب الجديدة:

لاقت كلمات برومو أغنية البوم عمرو دياب الجديدة إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت بشكل كبير بين مستخدمو موقع "فيس بوك" و"انستجرام". اقرأ أيضا: عمرو دياب: اللي كان أكبر طموحه اني أتصور معاه .. والجمهور: النهايات أخلاق يا عمرو (فيديو)



كلمات اغنية عمرو دياب الجديدة "محسود على عودك يا جميل.. على دقة عود اتمايل ميل بعد اللى أنا دوقته.. كله بيجى بوقته.. قدامنا طول الليل مواويل أنا وانت بـ 100 لمة.. مش محتاجين لمة.. لما بشوفك بنسى أنا مين".

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