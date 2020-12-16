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اقتناص صدارة الترتيب وهداف الدوري .. أبرز نتائج فوز سيراميكا علي البنك الأهلي

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حقق الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز سيراميكا كليوباترا الفوز الثاني علي التوالي علي زميل درب الصعود البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت علي ملعب السويس الجديد في أحداث الجولة الثانية من الدوري المصري.

واستطاع فريق سيراميكا تحقيق بعض الأرقام بعد الفوز علي البنك الأهلي منها :

اعتلاء صدارة الدوري من أسوان.

صعد سيراميكا كليوباترا للمركز الأول عُقب فوزه علي البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدف، واقتنص الصدارة من زهرة الجنوب أسوان بفوزيين متتاليين لكلا منهما وبرصيد 6 نقاط كعلامة كاملة للفريقين.

أكثر فرق الدوري إحرازا للاأهداف

بات فريق سيراميكا محتلا صدارة الفرق التهدفية برصيد 5 أهداف مجموع مباراة اليوم 3-1 أمام البنك الأهلي، بإلاضافة لهدفين في المباراة السابقة أمام الإنتاج الحربي في بداية مشواره في الدوري المصري.

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وجود لاعبين من سيراميكا ضمن هدافي الدوري

دخل شريف دابو في قائمة هدافي الدوري بعد مرور جولتين برصيد هدفين كذلك اللاعب شادي حسين أيضا بإحرازه هدفين في مرمي البنك الأهلي اليوم، وبذلك يصبح هداف الدوري منقسم بين شريف دابو، شادي حسين من سيراميكا وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش، وكذلك هيثم الفيل لاعب أسوان برصيد هدفيين لكلا منهما.

الجدير بالذكر أن سيراميكا كليوباترا يلتقي في المباراة القادمة له في الدوري المصري بالخصم القوي والعنيد فؤيق بيراميدزبحثا عن الفوز الثالث المتتالي يوم الأحد القادم 26 من الشهر الجاري.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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