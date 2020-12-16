اقتناص صدارة الترتيب وهداف الدوري .. أبرز نتائج فوز سيراميكا علي البنك الأهلي

حقق الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز سيراميكا كليوباترا الفوز الثاني علي التوالي علي زميل درب الصعود البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت علي ملعب السويس الجديد في أحداث الجولة الثانية من الدوري المصري.
واستطاع فريق سيراميكا تحقيق بعض الأرقام بعد الفوز علي البنك الأهلي منها :
اعتلاء صدارة الدوري من أسوان.
صعد سيراميكا كليوباترا للمركز الأول عُقب فوزه علي البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدف، واقتنص الصدارة من زهرة الجنوب أسوان بفوزيين متتاليين لكلا منهما وبرصيد 6 نقاط كعلامة كاملة للفريقين.
أكثر فرق الدوري إحرازا للاأهداف
بات فريق سيراميكا محتلا صدارة الفرق التهدفية برصيد 5 أهداف مجموع مباراة اليوم 3-1 أمام البنك الأهلي، بإلاضافة لهدفين في المباراة السابقة أمام الإنتاج الحربي في بداية مشواره في الدوري المصري.
اقرأ أيضا: فيديو| تهديد بالرحيل وصدمة زيزو.. 4 أزمات تحاصر القلعة البيضاء
وجود لاعبين من سيراميكا ضمن هدافي الدوري
دخل شريف دابو في قائمة هدافي الدوري بعد مرور جولتين برصيد هدفين كذلك اللاعب شادي حسين أيضا بإحرازه هدفين في مرمي البنك الأهلي اليوم، وبذلك يصبح هداف الدوري منقسم بين شريف دابو، شادي حسين من سيراميكا وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش، وكذلك هيثم الفيل لاعب أسوان برصيد هدفيين لكلا منهما.
الجدير بالذكر أن سيراميكا كليوباترا يلتقي في المباراة القادمة له في الدوري المصري بالخصم القوي والعنيد فؤيق بيراميدزبحثا عن الفوز الثالث المتتالي يوم الأحد القادم 26 من الشهر الجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقتناص صدارة الترتيب وهداف الدوري .. أبرز نتائج فوز سيراميكا علي البنك الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.