مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر تُشيد بمبادرة اتكلم عربي

أشادت داليا الحزاوي مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر بمبادرة اتكلم عربي.
وكذلك التراث والعادات والتقاليد ونقل اليهم الأحداث الهامة المصرية حتي يكونوا علي دراية كاملة بما يحدث في مصر ويتم تصحيح المعلومات المغلوطة التي يمكن ان يتاثروا بها من الإعلام الخارجي.
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وأضافت الحزاوي أن يجب علي أولياء أمور أبنائنا في الخارج يحرصوا أيضا علي الحديث في البيت باللغة العربية وربط ابنائهم بأعيادنا في مصر وطقوس الاحتفال بها ويتحدثوا معهم عن تاريخنا وإنجازاتنا وأبطالنا الشهداء وتناشد داليا أنه يلزم منا جميعا التمسك باللغة العربية التي تتعرض لمحاولات لطمسها والجميع ينساق لذلك بدعوي التحضر والمدنية نتكلم بلغات مختلفة ولكن لساني يكون عربي.
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