مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر تُشيد بمبادرة اتكلم عربي

أشادت داليا الحزاوي مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر بمبادرة اتكلم عربي.

وكذلك التراث والعادات والتقاليد ونقل اليهم الأحداث الهامة المصرية حتي يكونوا علي دراية كاملة بما يحدث في مصر ويتم تصحيح المعلومات المغلوطة التي يمكن ان يتاثروا بها من الإعلام الخارجي.

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وأضافت الحزاوي أن يجب علي أولياء أمور أبنائنا في الخارج يحرصوا أيضا علي الحديث في البيت باللغة العربية وربط ابنائهم بأعيادنا في مصر وطقوس الاحتفال بها ويتحدثوا معهم عن تاريخنا وإنجازاتنا وأبطالنا الشهداء وتناشد داليا أنه يلزم منا جميعا التمسك باللغة العربية التي تتعرض لمحاولات لطمسها والجميع ينساق لذلك بدعوي التحضر والمدنية نتكلم بلغات مختلفة ولكن لساني يكون عربي.