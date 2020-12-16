النائب شحاتة أبو زيد: التعاون بين مصر والإمارات أظهر نجاحًا في القضايا الإقليمية الشائكة

حدد النائب شحاتة أبوزيد عضو مجلس النواب، أبرز الإيجابيات لقمة الاتحادية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤكدًا أنها رسالة قوية تؤكد متانة العلاقات بين الدولتين وإتفاقهما في العديد من القضايا المشتركة، فضلًا عن تناول القمة آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات السياسية و التنموية ، إلى جانب إحكام التنسيق في الملفات الإقليمية.



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وأكد أبوزيد في تصريحات له، أن التفاهم بين الدولتين وصل لدرجة كبيرة خلال السنوات الماضية حيث أن الزيارات والاتصالات لا تنقطع بين مسؤولي البلدين بغرض تعزيز ودعم علاقاتهما في مختلف المجالات، والتنسيق والتشاور من أجل خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وخدمة الأمن السلم الدوليين، بوصفهما عضوين فاعلين في أسرة المجتمع الدولي.

واختتم أبوزيد ، بالتأكيد على أن التعاون بين البلدين أظهر نجاحا كبيرا في العديد من الملفات التي تحظى باهتمام الجانبين، مشددًا على ضرورة استمرار التكامل الأمني والتعاون الاقتصادي بوصفه استقرار للمنطقة والإقليم.