نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي.. الشوط الأول ينتهي بالتعادل

اتتهت مجريات الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 بين ليفربول وتوتنهام.

سجل محمد صلاح الأول بالدقيقة 26 لصالح ليفربول.

وسجل توتنهام هدف التعادل بالدقيقة 33 عن طريق مهاجمه سون، لتصبح النتيجة 1-1 بين ليفربول وتوتنهام.

يدخل فريقى ليفربول وتوتنهام مباراة اليوم ويبحث كل فريق عن إعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي ، من خلال الفوز علي الأخر في قمة الجولة الثالثة العشر للدوري الإنجليزي ، و يحتل ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفة الدولي المصري محمد صلاح المركز الثاني برصيد 25 نقطة ، يطارد توتنهام بنفس الرصيد من النقاط 25 محتل الصدارة.

تقام أحداث المباراة علي ملعب الانفيلد في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وعلي قناة بي ان سبورت 1 بتعليق صوتي للملعق عصام الشوالي.

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

يدخل ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: فيليبس، فابينيو ، روبرتسون، ألكسندر ارنولد

خط الوسط: فينالدوم ، هندرسون، جونز

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو مانى، فيرمينو

فيما يدخل توتنهام بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: هوجو لوري

خط الدفاع: اورييه ،أندرفيليد،بن ديفيز،دايز

خط الوسط:،،هويبيرج، لوسيلسو، سيسوكو

خط الهجوم: سون ، بيرجوين، هارى كين