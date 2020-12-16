نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي.. الشوط الأول ينتهي بالتعادل

اتتهت مجريات الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 بين ليفربول وتوتنهام.
سجل محمد صلاح الأول بالدقيقة 26 لصالح ليفربول.
وسجل توتنهام هدف التعادل بالدقيقة 33 عن طريق مهاجمه سون، لتصبح النتيجة 1-1 بين ليفربول وتوتنهام.
يدخل فريقى ليفربول وتوتنهام مباراة اليوم ويبحث كل فريق عن إعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي ، من خلال الفوز علي الأخر في قمة الجولة الثالثة العشر للدوري الإنجليزي ، و يحتل ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفة الدولي المصري محمد صلاح المركز الثاني برصيد 25 نقطة ، يطارد توتنهام بنفس الرصيد من النقاط 25 محتل الصدارة.
تقام أحداث المباراة علي ملعب الانفيلد في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وعلي قناة بي ان سبورت 1 بتعليق صوتي للملعق عصام الشوالي.
نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم
يدخل ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: أليسون
خط الدفاع: فيليبس، فابينيو ، روبرتسون، ألكسندر ارنولد
خط الوسط: فينالدوم ، هندرسون، جونز
خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو مانى، فيرمينو
فيما يدخل توتنهام بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: هوجو لوري
خط الدفاع: اورييه ،أندرفيليد،بن ديفيز،دايز
خط الوسط:،،هويبيرج، لوسيلسو، سيسوكو
خط الهجوم: سون ، بيرجوين، هارى كين
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