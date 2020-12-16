نتيجة مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الليجا ..برشلونة ينهي الشوط الأاول منتصرا

انتهت مجريات الشوط الأول من مباراة برشلونة وريال سوسيداد، بنتيجة 2-1 لصالح الفريق الكاتالوني.

سجل برشلونة هدفه الثاني عن طريق فرانكي دي يونج بالدقيقة 43، لتصبح النتيجة 2-1 لصالح برشلونة.

سجل ريال سوسيداد الهدف الأول عن طريق وليان جوزيه، بالدقيقة 27 من عمر اللقاء، ، وتعادل جوردي ألبا سريعا لبرشلونة بهدف في الدقيقة 31، بعد 4 دقائق فقط من هدف ريال سوسيداد، وبالدقيقة 43 سجل فرانكي دي يونج الثاني للبرسا لتصبح النتيجة 2-1.

يستضيف نادي برشلونة الاسباني نظيره ريال سوسيداد في مباراة مقدمة من الجولة التاسعة عشر من الليجا الاسبانية ، ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الكامب نو.

وستذاع المباراة على قناة بي ان سبورت hd3 بتعليق الجزائري حفيظ دراجي

برشلونة يأمل في الاقتراب من الصدارة

ويسعى برشلونة إلى استغلال عامل الأرض في تحقيق فوز مهم يحافظ به على حظوظه في المنافسة على الدوري الإسباني هذا العام خاصة في ظل الأداء المتذبذب للفريق في الفترة الماضية ويدخل البرسا اللقاء في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 17نقطة

سوسيداد يسعى للانفراد بالصدارة

بينما على الجانب الأخر يسعى سوسيداد إلى إستكمال بدايته المميزة في الدوري الإسباني هذا العام وخطف فوز ثمين يمكنه من الإنفراد بالصدارة والذي يتشارك فيها مع كل من ريال مدريد واتليتكو مدريد بنفس الرصيد من النقاط 27 نقطة ولكنه يتصدر جدول الترتيب بفارق الاهداف عن الريال والاتليتي.

ومن المقرر أن يبدأ كومان المباراة بالتشكيل التالي:

تيرشتيجن في حراسة المرمى

خط الدفاع: ، جوردي البا، رونالد اراخاو ،اوسكار مينغويزا ،ديست

خط الوسط: فرانكي دي يونج وبيانتش

خط الهجوم: كوتينهو،ميسي،بيدري

وفي الامام :بيراثوت

على الجانب الاخر يدخل فريق ريال سوسيداد المباراة بالتشكيل التالي

أليسكس روميرو في حراسة المرمى

خط الدفاع : اندوني غوروزابيل ، إيغور زوبيليديا ،روبين لو نورماند ،ن،مونريال

خط الوسط : أندير غيفارا،مارتين زيبمندي ،مايكيل مورينو

في خط الهجوم : يانوزاي ،ويليان جوزيه ،بورتو