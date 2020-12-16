عمرو القطامي: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج للتعاون العربي.. وترسخ للأمن الإقليمي

رحب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، بزيارة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، للقاهرة، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الإماراتية تتميز بأنها نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية كما أنها راسخة من عشرات السنين، حيث أنها تستند على الوعي المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التى شهدتها المنطقة، وأهمية التعامل معها لسياسات ومواقف متسقة ترسخ الأمن العربي والإقليمي، وتحافظ على استدامة التنمية في دولها.

النائب عمرو هندي: العلاقات المصرية الإماراتية نموذجًا يحتذى به في المنطقة العربية