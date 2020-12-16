عمرو القطامي: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج للتعاون العربي.. وترسخ للأمن الإقليمي

رحب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، بزيارة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، للقاهرة، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الإماراتية تتميز بأنها نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية كما أنها راسخة من عشرات السنين، حيث أنها تستند على الوعي المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التى شهدتها المنطقة، وأهمية التعامل معها لسياسات ومواقف متسقة ترسخ الأمن العربي والإقليمي، وتحافظ على استدامة التنمية في دولها.
النائب عمرو هندي: العلاقات المصرية الإماراتية نموذجًا يحتذى به في المنطقة العربية
وأوضح القطامي، في بيان له، أن البلدين يحظيان بحضور ومكانة دولية بفضل سياستها الحكيمة والمعتدلة، كما أن هناك العديد من النقاط المشتركة بين الدولتين مثل محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه ومواجهة مموليه، فضلًا عن اتفاقهما على مبدأ إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط وتجنب الصراعات والحروب وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات
وتطرق القطامي، إلى القضايا التي ناقشتها قمة الاتحادية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، مشيدًا تأكيد الجانبين على استمرار التنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، متوقعًا زيادة التعاون الاقتصادي بين الدولتين الفترة القادمة، حيث بلغت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر، نحو 15 مليار دولار، بينما بلغت استثمارات مصر بالإمارات أكثر من مليار دولار.
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