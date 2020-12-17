ليفربول وتوتنهام.. محمد صلاح يقود الريدز للتربع على صدارة البريميرليج (فيديو)

خطف فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، فوزا قاتلا من ضيفه توتنهام هوتسبير، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة المثيرة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "آنفيلد"، فى قمة منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليج"، حيث شهدت الـ45 دقيقة الأولى من اللقاء هدفا لكل فريق، وفى الشوط الثانى فشل الريدز والسبيرز في هز الشباك.

سجل النجم المصرى محمد صلاح الهدف الأول للريدز في الدقيقة 26 من زمن المباراة، ليرفع رصيده إلى 11 هدفا تصدر بهم قائمة هدافى الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2020-2021 متساويا مع الثنائى سون هيونج مين مهاجم توتنهام، ودومينيك كالفيرت ليوين هداف ايفرتون الذي فشل في التسجيل اليوم خلال مباراة فريقه ضد ليستر سيتي.

وأحرز محمد صلاح 6 أهداف في ستة مباريات خاضها ضد توتنهام مع 3 أندية مختلفة لعب لها الدولي المصري على ملعبه مع أي من تلك الفرق.

وسجل محمد صلاح هدفاً مع بازل السويسري عندما التقيا في الدوري الأوروبي بعدها استطاع زيارة مرمى السبيرز في مواجهة فيورنتينا عندما كان معاراً من تشيلسي وقتها في "يوروبا ليج" أيضاً، و4 أهداف مع ليفربول ضد نفس الفريق على ملعب الأنفيلد.

وأدرك الكوري الجنوبى سون هيونج مين التعادل لصالح السبيرز في الدقيقة 33 من زمن المباراة.

وأحرز البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف الفوز القاتل لصالح ليفربول من رأسية رائعة في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ينفرد ليفربول لصدارة جدول ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن توتنهام الذى تراجع للمركز الثانى بعدما تجمد رصيده عند 25 نقطة عقب مرور 13 جولة من المسابقة.

وخاض ليفربول مواجهة توتنهام بالتشكيل التالى: أليسون فى حراسة المرمى، ألكسندر أرنولد، ويليامز، فابينيو، روبرتسون، هندرسون، فينالدوم، جونز، ساديو مانى، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو.

تشكيل توتنهام ضد ليفربول: هوجو لوريس، سيرجي أورير، ألدرفيريلد، إريك دير، بن دافيز، هويبيرج، سيسوكو، لو سيلسو، بيرجوين، هارى كين، سون هيونج مين.