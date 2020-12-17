ترتيب الدوري الانجليزي اليوم بعد مباراة ليفربول وتوتنهام

اعتلى فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي بعد الفوز على فريق توتنهام صاحب المركز الثاني في المباراة التي أقيمت بينهم مساء اليوم علي ملعب الأنفليد ملعب ليفربول وأنتهت بنتيجة 2-1 لصالح ليفربول علي ارضه وينقض علي صدارة الدوري الإنجليزي.



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أفتتح التسجيل لفريق ليفربول النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 26 ،قبل أن يتعادل الكوري الجنوبي سون في الدقيقة 33 ، وظل تبادل الهجمات بين الفريقين في بعض فترات المباراة ، وسيطر الهدوء أحيانا أخرى، قبل أن يسجل فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 90 في الوقت القاتل ،ويعتلي ليفربول الصدارة بعد الفوز علي توتنهام.





وبهذة النتيجة يكون ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباراة ليفربول وتوتنهام كالتالي:ليفربول في صدارة الترتيب برصيد 28 نقطهيليه في المركز الثاني توتنهام برصيد 25 كما هو الحال من الجولة السابقة .

ويحتل ساوثامبتون المركز الثالث برصيد 24 نقطة يفصله فقط فرق الاهداف عن ليستر سيتي صاحب المركز الرابع برصيد 24 نقطة أيضا،

فيما يحل ايفرتون خامسا برصيد 23 وتشيلسي في المركز السادس برصيد 22 نقطه ، فيما يحتل مان سيتي المركز السابع برصيد 20 متساوي مع ويست هام صاحب المركز الثامن ، كريستال بالاس الذي يمكث في المرتبة التاسعة و مانشيستر يونايتد صاحب المركز العاشر ، ويحتل ولفرهامتون المركز الحادي عشر ، ثم بعد ذلك بالترتيب استون فيلا ، ليدز يونايتد ،نيوكاسل يونايتد ، ارسنال، برايتون ، فولام ،بيرنلي ، ويست بروميتش قبل متزيل الترتيب شيفيلد يونايتد برصيد نقطة واحدة .